Ибрагимович отказался от контракта на 100 млн ради переезда в США

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отказался от выгодного предложения из Китая, сделав выбор в пользу американского клуба. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отказался от выгодного предложения из Китая, сделав выбор в пользу американского клуба. Об этом сообщает Sports Illustrated.

По информации источника, китайцы предлагали шведу контракт на 100 млн долларов (81 миллион евро). Но Златан предложение отклонил и решил продолжить краьеру в МЛС. Его зарплата в Ло-Анджелесе составляет 3 милилона евро за два года.

Напомним, Манчестер Юнайтед в марте досрочно разорвал соглашение с Ибрагимовичем, после чего он перешел в Лос-Анджелес Гэлакси. В первом же матче за новую команду 36-летний футболист оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович потроллил Роналду за гол бисиклетой.

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