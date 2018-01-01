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Экс-форвард Манчестер Сити подал в суд на журналистку за сравнение с вором

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Бразильский нападающий Жо подал иск в суд на журналистку за неудачное сравнение.
Жо
Жо
Getty Images

Нападающий японского клуба Нагоя Грампус Жо, который ранее выступал за Манчестер Сити, ЦСКА и Коринтианс, подал иск в суд на бразильскую телеведущую Ренату Фан. Футболист обвиняет девушку в нанесении морального ущерба.

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Как сообщает Globo Esporte, Жо не понравился комментарий журналистки к матчу между Коринтиансом и Васку да Гама, в котором форвард забил гол рукой. Фан в эфире сравнила Жо с вором, что якобы опорочило имя футболиста и вызвала повод для насмешек.

Сторона обвинения требует компенсации в размере 100 тысяч реалов (около 30 тысяч долларов) за нанесенный моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что журналистка пообещала обнажиться, если игрок Ливерпуля станет лучшим бомбардиром АПЛ.

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Теги: Коринтианс, чемпионат Бразилии по футболу, футбол, вне игры, суд, иск
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