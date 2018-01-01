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Главный тренер действующего чемпиона Греции решил покинуть команду

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Вслед за штрафом от владельца Олимпиакоса команду покинул главный тренер.
Оскар Гарсия (справа)
Оскар Гарсия (справа)
twitter.com/olympiacos_org

Главный тренер Олимпиакоса Оскар Гарсия принял решение покинуть свою должность. Примечательно, что специалист проработал в клубе почти три месяца.

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“Я решил завершить сотрудничество с Олимпиакосом уже сегодня и получил согласие руководства. Я благодарен президенту клуба за возможность поработать здесь.

Также выражаю благодарность всем сотрудникам, игрокам и фанатам команды за любовь и уважение, которые были мне оказаны с моего первого дня в команде.

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Я желаю успеха Олимпиакосу в предстоящем сезоне“, - приводит слова Гарсии официальный сайт греческого клуба.

Имя тренера, который возглавит команду, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что владелец Олимпиакоса Эвангелос Маринакис оштрафовал команду и отправил игроков в принудительный отпуск из-за неудовлетворительных результатов.

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Теги: Олимпиакос, чемпионат Греции по футболу, футбол, тренер, отставка
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