Главный тренер действующего чемпиона Греции решил покинуть команду
Главный тренер Олимпиакоса Оскар Гарсия принял решение покинуть свою должность. Примечательно, что специалист проработал в клубе почти три месяца.
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“Я решил завершить сотрудничество с Олимпиакосом уже сегодня и получил согласие руководства. Я благодарен президенту клуба за возможность поработать здесь.
Также выражаю благодарность всем сотрудникам, игрокам и фанатам команды за любовь и уважение, которые были мне оказаны с моего первого дня в команде.
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Я желаю успеха Олимпиакосу в предстоящем сезоне“, - приводит слова Гарсии официальный сайт греческого клуба.
Имя тренера, который возглавит команду, на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что владелец Олимпиакоса Эвангелос Маринакис оштрафовал команду и отправил игроков в принудительный отпуск из-за неудовлетворительных результатов.
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