Главный тренер действующего чемпиона Греции решил покинуть команду

Вслед за штрафом от владельца Олимпиакоса команду покинул главный тренер.

Главный тренер Олимпиакоса Оскар Гарсия принял решение покинуть свою должность. Примечательно, что специалист проработал в клубе почти три месяца.

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“Я решил завершить сотрудничество с Олимпиакосом уже сегодня и получил согласие руководства. Я благодарен президенту клуба за возможность поработать здесь.

Также выражаю благодарность всем сотрудникам, игрокам и фанатам команды за любовь и уважение, которые были мне оказаны с моего первого дня в команде.

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Я желаю успеха Олимпиакосу в предстоящем сезоне“, - приводит слова Гарсии официальный сайт греческого клуба.

Имя тренера, который возглавит команду, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что владелец Олимпиакоса Эвангелос Маринакис оштрафовал команду и отправил игроков в принудительный отпуск из-за неудовлетворительных результатов.

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