Ребров вывел Аль-Ахли в плей-офф Лиги чемпионов

Саудовский Аль-Ахли обыграл иранский Трактор-Сази в матче азиатской Лиги чемпионов.

Во вторник, 3 апреля, подопечные Сергея Реброва Аль-Ахли встретились с иранским Трактор-Сази в домашнем матче азиатской Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу саудитов, обеспечив им выход в плей-офф.

Аль-Ахли гарантировали себе место в следующем раунде Лиги чемпионов за тур до окончания группового этапа.

Команда Реброва возглавляет группу А, на три очка опережая ближайшего соперника.

17 апреля Аль-Ахли сыграет на выезде с командой, занимающей второе место в группе - эмиратской Аль-Джазирой.

Отметим, что в прошлом сезоне Аль-Ахли под руководством Реброва вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 турнира.

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