Владелец Олимпиакоса оштрафовал команду и отправил игроков в принудительный отпуск

Владелец Олимпиакоса недоволен текущими результатами команды.

Судоходный магнат Эвангелос Маринакис, который является владельцем греческого Олимпиакоса, ввел санкции на игроков своей команды.

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Маринакис оштрафовал команду на 400 тысяч евро, а некоторые игроки основного состава были отправлены в принудительный отпуск. Ожидается, что футболистов заменят игроки молодежной команды.

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“И я, и болельщики достаточно терпели в этом сезоне. Сегодня все вы, игроки, уйдете из команды“, - цитирует BBC слова Маринакиса, сказанные им в адрес футболистов.

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Такую меру владелец клуба принял из-за неудачных результатов команды в последних матчах - Олимпиакос сыграл вничью с Левадиакосом, который занимает 10-ю строчку в таблице и не смог одержать победу в дерби с Панатинаикосом.

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За последние 8 игр Олимпиакос одержал лишь 3 победы. В турнирной таблице команда занимает 2-ю строчку, имея в своем активе 54 очка за четыре тура до конца чемпионата при том, что команда является действующим чемпионом Греции.

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