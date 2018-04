Легенда Реала провел свой 1000-й матч в карьере

Легендарный голкипер Реала Икер Касильяс, ныне защищающий цвета Порту, провел 90 минут в выездном матче 28-го тура чемпионата Португалии против Белененсеша (0:2).

Этот матч стал для вратаря юбилейным - Касильяс провел свой тысячный матч на профессиональном уровне. Испанец стал вторым после Рауля представителем своей страны, который достиг этой отметки. Футболист сыграл 725 матчей за Реал, 108 - за Порту и 167 - за сборную Испании.

Iker Casillas adds to his legend in playing his 1000th game of his pro career!



🏆 5x La Liga

🏆 3x Champions League

🏆 1x World Cup

🏆 2x European Championships

🥅 385 clean sheets

👤 1000 career games pic.twitter.com/0rnRPGvEyA