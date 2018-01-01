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Легенда Реала провел свой 1000-й матч в карьере

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Икер Касильяс сыграл 1000-й матч на профессиональном уровне.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Легендарный голкипер Реала Икер Касильяс, ныне защищающий цвета Порту, провел 90 минут в выездном матче 28-го тура чемпионата Португалии против Белененсеша (0:2).

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Этот матч стал для вратаря юбилейным - Касильяс провел свой тысячный матч на профессиональном уровне. Испанец стал вторым после Рауля представителем своей страны, который достиг этой отметки. Футболист сыграл 725 матчей за Реал, 108 - за Порту и 167 - за сборную Испании.

Из 1000 матчей Касильяс провел 385 встреч на ноль.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс может перейти в Бетис на правах свободного агента.

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Теги: Икер Касильяс, Порту, чемпионат Португалии по футболу, футбол
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