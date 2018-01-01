Легенда Реала провел свой 1000-й матч в карьере
Легендарный голкипер Реала Икер Касильяс, ныне защищающий цвета Порту, провел 90 минут в выездном матче 28-го тура чемпионата Португалии против Белененсеша (0:2).
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Этот матч стал для вратаря юбилейным - Касильяс провел свой тысячный матч на профессиональном уровне. Испанец стал вторым после Рауля представителем своей страны, который достиг этой отметки. Футболист сыграл 725 матчей за Реал, 108 - за Порту и 167 - за сборную Испании.
Iker Casillas adds to his legend in playing his 1000th game of his pro career!— FOX Soccer (@FOXSoccer) 2 апреля 2018 г.
🏆 5x La Liga
🏆 3x Champions League
🏆 1x World Cup
🏆 2x European Championships
🥅 385 clean sheets
👤 1000 career games pic.twitter.com/0rnRPGvEyA
Из 1000 матчей Касильяс провел 385 встреч на ноль.
Ранее сообщалось, что Икер Касильяс может перейти в Бетис на правах свободного агента.
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