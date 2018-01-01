Чигринский получил травму правой ноги
Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский получил травму в матче с Панатинаикосом.
Защитник АЕК Дмитрий Чигринский получил травму в матче 26-го тура чемпионата Греции с Панатинаикосом (3:0), сообщает Gazzeta.gr.
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Украинец получил повреждение правой ноги, но смог доиграть матч до финального свистка. О серьезности травмы и сроках восстановления пока не известно.
В конце марта украинец подписал новое соглашение с АЕК, по которому он останется в Греции еще на два года с возможностью продления на год.
Η ώρα των υπογραφών! #aekfamily #dmytro_chygrynskyy #weareback #aeknews pic.twitter.com/iBDm5bfvF3— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 30 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что защитник Дмитрий Чигринский принял участие в первой научной конференции АЕК.
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