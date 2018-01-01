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Чигринский получил травму правой ноги

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Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский получил травму в матче с Панатинаикосом.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
twitter.com/aek_fc_official

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский получил травму в матче 26-го тура чемпионата Греции с Панатинаикосом (3:0), сообщает Gazzeta.gr.

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Украинец получил повреждение правой ноги, но смог доиграть матч до финального свистка. О серьезности травмы и сроках восстановления пока не известно.

В конце марта украинец подписал новое соглашение с АЕК, по которому он останется в Греции еще на два года с возможностью продления на год.

Ранее сообщалось, что защитник Дмитрий Чигринский принял участие в первой научной конференции АЕК.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, чемпионат Греции по футболу, футбол, травма
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