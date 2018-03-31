Украинская команда завоевала серебро на международном футбольном турнире

Украина представлена ​​на этих соревнованиях только второй раз.

1 апреля 2018 года на территории международного аэропорта Киев состоялась торжественная встреча детской футбольной команды (2007 г.р.) КДЮСШ №15 (Киев), титульным спонсором которой является лотерея Спортліга (М.С.Л.). Юные украинские футболисты, под руководством заслуженного тренера Украины Александра Пасеки, завоевали серебро на международном турнире Slagharen Easter Cup, который состоялся 29-31.03.2018 в Нидерландах.

Украина представлена ​​на этих соревнованиях только второй раз. Главная причина - государство не в состоянии обеспечить финансирование участия детворы в мероприятиях подобного уровня. Оператор государственных лотерей М.С.Л., увидев потенциал и перспективность воспитанников КДЮСШ №15, поддержал талантливых ребят и обеспечил им полную экипировку и трансфер.

На брифинге для журналистов директор по маркетингу М.С.Л. Павел Вайсеро отметил: “Это мировая традиция, потому что лотереи - это один из основных инструментов государства для финансирования социально важных проектов, на которые, как правило, в бюджете не хватает средств. Мы понимаем, что большой спорт начинается с маленьких побед маленьких детей, поэтому поддержали футбольную команду, которая хочет и может получать призовые места“.

Напомним, что М.С.Л. внедряет в Украине лучшие международные лотерейные практики по поддержке социально важных для общества проектов в течение почти 50 лет. Среди спортивных инициатив компании - строительство и поддержка УУТЦ Льодограй (Богуслав, Киевская область), финансовая поддержка ФСО «Динамо», Национального Олимпийского комитета Украины, Федерации спортивного туризма Украины, Общества ветеранов спорта, Федерации гандбола Украины, ДЮСШ Смена, ДЮСШ Восход, ДЮСШ по хоккею на траве в Черновицкой области, проведение соревнований Федерации футбола г.Киев и тому подобное.

На примере строительства и поддержки центра зимних видов спорта Льодограй Европейская Ассоциация государственных и ТОТО лотерей официально признала, что оператор государственных лотерей М.С.Л. реализует в Украине лучшие социальные международные лотерейные практики.