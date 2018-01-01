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Легендарный Это’О планирует подать в суд на журнал из-за первоапрельского розыгрыша

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Журнал Jeune Afrique заявил, что Самюэль Это’О собирается стать президентом Камеруна.
Самюэль Это’О
Самюэль Это’О
Getty Images

Знаменитый камерунский форвард Самюэль Это’О готов подать в суд на издание Jeune Afrique за фальшивое интервью.

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Журнал первого апреля опубликовал интервью с футболистом, в котором он заявляет, что собирается баллотироваться на пост президента Камеруна. Это’О не понравилась шутка журналистов и он призвал их к ответу.

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“Я считаю, что эта публикация подрывает мой имидж. Я буду признателен, если журнал даст опровержения. Некоторые издания уже перепечатали это “интервью“, где я говорю о желании возглавить Камерун. Если опровержения не появятся, то я оставлю за собой право обратиться в суд“, - написал футболист на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что камерунский форвард Самюэль Это'О подписал контракт с турецким клубом Коньяспор.

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Теги: Самюэль Это'О, футбол, вне игры, Камерун, прикол, суд
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