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Легенда Арсенала - о дебюте Ибрагимовича в MLS: Это же Златан

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Тьерри Анри прокомментировал дебют Златана Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Экс-игрок Арсенала и Барселоны Тьерри Анри, ныне работающий футбольным экспертом на английском телевидении, поделился впечатлениями от дебюта Златана Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси.

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“Это Златан, такой, какой он есть. Это объясняет момент с голом. У него нет выдающейся скорости, поэтому он полагается на технику и свою уверенность. И у него это отменно получается.

Мне кто-то написал о том, что Ибрагимович забил. Я посмотрел повтор гола и подумал: “Ну да, это же Златан“.

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Я не пытаюсь принизить уникальность гола - он невероятный, но это Златан. Он создан для этого“, - цитирует Анри Sky Sports.

Напомним, форвард Златан Ибрагимович оформил дубль в дебютном матче за Лос-Анджелес Гэлакси.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS, Тьерри Анри, футбол
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гость  (аноним)  02.04.2018, 12:34
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