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Гол из чемпионата Турции, который был забит ударом с 51 метра

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Полузащитник Трабзонспора Юрай Куцка отметился невероятным ударом.

В матче 27-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай принимал Трабзонспор. К концу встречи гости проигрывали со счетом 2:0.

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В отчаянии полузащитник Трабзонспора Юрий Куцка, завоевавший в борьбе штрафной удар, решил ударить по воротам. Хавбек пробил из центрального круга на расстоянии 51-го метра до ворот и положил мяч в сетку.

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Матч завершился со счетом 2:1. Галатасарай является лидером турнирной таблицы чемпионата Турции, Трабзонспор находится на 5-м месте.

Юрий Куцка перешел в Трабзонспор в 2017 году из Милана. Этот гол стал самым дальним в чемпионате Турции за последние четыре сезона.

Ранее сообщалось, что вратарь из Эфиопии с размаха забил гол рукой в собственные ворота.

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Теги: Трабзонспор, Галатасарай, чемпионат Турции по футболу, футбол, видео, гол
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петенька  (аноним)  02.04.2018, 11:02
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