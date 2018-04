Гол из чемпионата Турции, который был забит ударом с 51 метра

В матче 27-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай принимал Трабзонспор. К концу встречи гости проигрывали со счетом 2:0.

В отчаянии полузащитник Трабзонспора Юрий Куцка, завоевавший в борьбе штрафной удар, решил ударить по воротам. Хавбек пробил из центрального круга на расстоянии 51-го метра до ворот и положил мяч в сетку.

This is an absolutely ludicrous hit from the halfway line by Trabzonspor's Juraj Kucka against Galatasaray. The swerve...my god, the swerve. pic.twitter.com/o0rvhWDANI