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Смолов выругался матом в ответ на свист болельщиков

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Российский футболист сильно ругался матом, уходя с поля после замены под свист трибун.
Федор Смолов
Федор Смолов
Getty Images

Нападающий Краснодара Федор Смолов выругался в адрес болельщиков во время домашнего матча 24-го тура чемпионата России с Анжи.

28-летний форвард был заменен на 85-й минуте встречи. Уходя с поля под свист трибун, футболист сильно ругался матом, что попало в эфир телетрансляции поединка.

"Пиз*ец, *ля, пи*ар*сы, *ля. Я вашу маму е*ал", – произнес Федор Смолов.

Позже спортсмен принес извинения посредством социальной сети Twitter.

"Ругаться матом — плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой".

Отметим, что матч между Краснодаром и Анжи завершился вничью со счетом 1:1.

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Теги: футбол, Федор Смолов, вне игры, Краснодар, чемпионат России по футболу, видео
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