Смолов выругался матом в ответ на свист болельщиков
Нападающий Краснодара Федор Смолов выругался в адрес болельщиков во время домашнего матча 24-го тура чемпионата России с Анжи.
28-летний форвард был заменен на 85-й минуте встречи. Уходя с поля под свист трибун, футболист сильно ругался матом, что попало в эфир телетрансляции поединка.
"Пиз*ец, *ля, пи*ар*сы, *ля. Я вашу маму е*ал", – произнес Федор Смолов.
«Пидо*асы, я вашу маму е*ал». Федя Смолов психанул pic.twitter.com/GB9JtwSrpd— Руслан Абушкин (@abushkin) April 1, 2018
Позже спортсмен принес извинения посредством социальной сети Twitter.
"Ругаться матом — плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой".
Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой.— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) April 1, 2018
Отметим, что матч между Краснодаром и Анжи завершился вничью со счетом 1:1.
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