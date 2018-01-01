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Ибрагимович: Болельщики хотели Златана, я дал им Златана

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Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси поделился мнением о своем дебюте за команду в матче MLS.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
lagalaxy.com

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал свой дебют в MLS.

"Я всегда забиваю в своих дебютных матчах и не собирался нарушать традицию. Когда команда проигрывает со счетом 0:3, то мозг начинает активно работать, чтобы исправить ситуацию.

Болельщики хотели Златана, я дал им Златана. В эти 20 минут я вложил все 40 поединков", – заявил Ибрагимович в эфире телеканала Fox.

"Мне тут легко играть. Но нужно пережить с командой больше позитивных моментов, чтобы окончательно сблизиться", – добавил швед.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович оформил дубль в невероятном дебютном матче за Гэлакси.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, дебют, МЛС, футбол
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