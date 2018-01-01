Ибрагимович оформил дубль в невероятном дебютном матче за Гэлакси

Звездный швед вышел на поле за 20 минут до конца игры и принес Лос-Анджелесу победу.

Златан Ибрагимович сделал дубль в первом же матче за Лос-Анджелес Гэлакси и принес команде победу в калифорнийском дерби.

Швед вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:3. Через пять минут Ибрагимович пробил с 40 метров в дальний угол: голкипер оказался лишь статистом.

А на 90-й минуте Ибра опередил неосмотрительно вышедшего из ворот вратаря и головой вонзил победный мяч.

Ранее доктор Ибрагимовича рассказал, почему шведский футболист решил покинуть Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!