Ребров не смог вывести Аль-Ахли в финал Кубка страны

Аль-Ахли в полуфинале Кубка Короля проиграл Аль-Файсали.

Клуб Саудовской Аравии Аль-Ахли, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, потерпел минимальное поражение в матче 1/2 финала Кубка Короля против Аль-Фейсали.

Подопечные украинца пропустили единственный гол на 76-й минуте. Главный арбитр решил использовать VAR, чтобы уточнить пересек ли мяч линию ворот, после удара бразильского форварда Зе Лава.

Аль-Ахли занимает в чемпионате Саудовской Аравии 2-е место и отстает на одно очко от действующего чемпиона Аль-Хиляля. А вот в Лиге чемпионов в своей группе Аль-Ахли уверенно лидирует за два тура до конца почти гарантировав себе выход в плей-офф.

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