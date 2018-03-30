Ибрагимович: Я родился старым, умру молодым

Златан Ибрагимович призвал американцев не переживать по поводу его возраста.

Шведский нападающий Лос-Анджелес Златан Ибрагимович поделился впечатлениями о своем переходе в американский клуб.

"Я родился старым, умру молодым. Не переживайте по поводу моего возраста.

В Англию я переехал в инвалидной коляске и покорил ее спустя 3 месяца. Теперь лев снова голоден", – сказал Ибрагимович.

Ранее доктор Ибрагимовича рассказал, почему шведский футболист решил покинуть Манчестер Юнайтед.

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