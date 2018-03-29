Экс-форвард сборной Бразилии попал в больницу с травмой руки

Бывшая звезда бразильского футбола Адриано был госпитализирован.

Легендарный экс-форвард Ромы, Интера и сборной Бразилии Адриано по прозвищу "император" попал в больницу.

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Бывший футболист порезал руку и его рана воспалилась. По этой причине Адриано обратился за медицинской помощью и его госпитализировали.

На своей страничке в Instagram 36-летний бразилец опубликовал видео, где он находится на больничной койке, а его рука перебинтована.

Допис, поширений Adriano imperador (@adrianoimperador) 29 Бер 2018 р. о 4:35 PDT

Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед Джон О’Ши принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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