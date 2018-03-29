Экс-форвард сборной Бразилии попал в больницу с травмой руки
Бывшая звезда бразильского футбола Адриано был госпитализирован.
Легендарный экс-форвард Ромы, Интера и сборной Бразилии Адриано по прозвищу "император" попал в больницу.
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Бывший футболист порезал руку и его рана воспалилась. По этой причине Адриано обратился за медицинской помощью и его госпитализировали.
На своей страничке в Instagram 36-летний бразилец опубликовал видео, где он находится на больничной койке, а его рука перебинтована.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед Джон О’Ши принял решение повесить бутсы на гвоздь.
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