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Экс-форвард сборной Бразилии попал в больницу с травмой руки

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Бывшая звезда бразильского футбола Адриано был госпитализирован.
Адриано
Адриано
instagram.com/adrianoimperador/

Легендарный экс-форвард Ромы, Интера и сборной Бразилии Адриано по прозвищу "император" попал в больницу.

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Бывший футболист порезал руку и его рана воспалилась. По этой причине Адриано обратился за медицинской помощью и его госпитализировали.

На своей страничке в Instagram 36-летний бразилец опубликовал видео, где он находится на больничной койке, а его рука перебинтована.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед Джон О’Ши принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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Теги: Адриано, футбол, вне игры, больница
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