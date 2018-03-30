Ликующая толпа и песни фанатов: как Ибрагимовича встретили в Лос-Анджелесе
Счастливые американцы гостеприимно встретили человека-льва.
Залатан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес, где будет выстпать за Гэлакси, с которым недавно подписал контракт.
Американцы встретили шведа в ночь на 30 марта в Лос-Анджелесе. Толпа новых фанатов тепло встретила своего кумира, скандируя его имя.
"Лев" явно был рад такой встрече и наслаждался своей популярностью, не скрывая улыбки на лице.
Welcome to Los Angeles, @Ibra_official. pic.twitter.com/IXK1TDp2PK— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 30, 2018
Ранее доктор Ибрагимовича рассказал, почему шведский футболист решил покинуть Манчестер Юнайтед.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил