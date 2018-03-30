Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ликующая толпа и песни фанатов: как Ибрагимовича встретили в Лос-Анджелесе

Комментариев: 0
Счастливые американцы гостеприимно встретили человека-льва.
Златан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес
Златан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес
lagalaxy.com

Залатан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес, где будет выстпать за Гэлакси, с которым недавно подписал контракт.

Американцы встретили шведа в ночь на 30 марта в Лос-Анджелесе. Толпа новых фанатов тепло встретила своего кумира, скандируя его имя.

"Лев" явно был рад такой встрече и наслаждался своей популярностью, не скрывая улыбки на лице.

Ранее доктор Ибрагимовича рассказал, почему шведский футболист решил покинуть Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь