Толпа фанатов пришла встречать Ибрагимовича в аэропорту Лос-Анджелеса

Американские болельщики тепло встретили великого шведского форварда.

Нападающий Златан Ибрагимовчи, который ушел из Манчестер Юнайтед и пополнил состав Лос-Анджелес Гэлакси, прилетел в Америку.

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Огромная группа болельщиков пришла встретить шведского льва в аэропорт Лос-Анджелеса. Ибрагимович пообщался с фанатами, раздал автографы и сфотографировался с ними.

“Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Златан“, - написано на страничке американского клуба в Twitter.

Напомним, зарплата Златана Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси составит 1,5 миллиона долларов, что на 96% ниже, чем в Манчестер Юнайтед.

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