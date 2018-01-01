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Толпа фанатов пришла встречать Ибрагимовича в аэропорту Лос-Анджелеса

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Американские болельщики тепло встретили великого шведского форварда.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
twitter.com/Ibra_official

Нападающий Златан Ибрагимовчи, который ушел из Манчестер Юнайтед и пополнил состав Лос-Анджелес Гэлакси, прилетел в Америку.

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Огромная группа болельщиков пришла встретить шведского льва в аэропорт Лос-Анджелеса. Ибрагимович пообщался с фанатами, раздал автографы и сфотографировался с ними.

“Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Златан“, - написано на страничке американского клуба в Twitter.

Напомним, зарплата Златана Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси составит 1,5 миллиона долларов, что на 96% ниже, чем в Манчестер Юнайтед.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS, футбол, фанаты, вне игры, видео
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