Толпа фанатов пришла встречать Ибрагимовича в аэропорту Лос-Анджелеса
Американские болельщики тепло встретили великого шведского форварда.
Нападающий Златан Ибрагимовчи, который ушел из Манчестер Юнайтед и пополнил состав Лос-Анджелес Гэлакси, прилетел в Америку.
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Огромная группа болельщиков пришла встретить шведского льва в аэропорт Лос-Анджелеса. Ибрагимович пообщался с фанатами, раздал автографы и сфотографировался с ними.
“Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Златан“, - написано на страничке американского клуба в Twitter.
Welcome to Los Angeles, @Ibra_official. pic.twitter.com/IXK1TDp2PK— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 березня 2018 р.
Напомним, зарплата Златана Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси составит 1,5 миллиона долларов, что на 96% ниже, чем в Манчестер Юнайтед.
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