Сын экс-футболиста и президента Либерии дебютировал за сборную США

Тимоти Веа впервые сыграл за сборную США в товарищеском матче против Парагвая.

Юный нападающий ПСЖ Тимоти Веа, который является сыном бывшего футболиста и президента Либерии Джорджа Веа, был вызван в национальную сборную США и дебютировал в товарищеском матче против Парагвая.

Читай также: Сын Роналду пообещал отцу стать таким же, как он

18-летний футболист вышел на замену на 85-й минуте встречи. Сборная США выиграла матч со счетом 1:0.

Stars in their eyes, stripes across their chests. A look back at the three 🇺🇸 debuts last night » https://t.co/n2b0SRfxWl pic.twitter.com/g0ZiNhIplb — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 28 марта 2018 г.

Читай также: Сын Клюйверта назвал Роналду своим кумиром, но играть мечтает в Барселоне

После встречи на официальной страничке сборной США в Twitter было опубликовано видео, где Веа радуется тому, что выступает за национальную команду, и делится своими ощущениями о дебюте.

The pride is palpable. @TimWeah on his emotions representing the 🔴⚪️&🔵 pic.twitter.com/SZcDhBaE2l — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 28 марта 2018 г.

Читай также: Сын легендарного Пирло отправится на медосмотр в Ювентус

Тимоти Веа подписал свой первый профессиональный контракт с ПСЖ летом 2017 года. Футболист родился 22 февраля 2000 года в Нью-Йорке и является гражданином США.

The first of the new millennium.@TimWeah steps on and paves the way for the Y2K generation » https://t.co/ZS4q6qxv5V pic.twitter.com/vLhLWHawZy — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 28 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что дебют игрока Борнмута в сборной Англии принес его деду почти 20 тысяч евро.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.