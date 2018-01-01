Сын Клюйверта назвал Роналду своим кумиром, но играть мечтает в Барселоне

Форвард Аякса Джастин Клюйверт признался, что равняется на Криштиану Роналду, но играть в Мадриде он не хочет.

Сын легендарного Патрика Клюйверта Джастин, который выступает за Аякс, назвал имя своего футбольного кумира, а также сообщил, цвета какого клуба он мечтает защищать.

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“Я равняюсь на Роналду. Это не только из-за его мастерства, хотя это очевидная причина. Мне нравится его образ жизни, то, как он питается, как упорно тренируется и работает на поле. Для меня он действительно является примером.

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Но играть я мечтаю в Барселоне. Я рассчитываю, что смогу перейти туда в течение семи лет. А до этого я бы хотел испытать себя в Англии. Мне очень нравится АПЛ и я бы хотел выступить там“, - приводит слова Клюйверта-младшего интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что мать лидера Реала Криштиану Роналду ответила всем критикам своего сына.

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