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Хирург Ибрагимовича считает, что футболист ушел из МЮ из-за Лиги чемпионов

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Хирург Фредди Фу рассказал, почему Златан Ибрагимович принял решение покинуть Манчестер Юнайтед.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Известный хирург Фредди Фу, который делал шведскому форварду Златану Ибрагимовичу операцию на колене, поделился своим мнением относительно причины ухода футболиста из Манчестер Юнайтед.

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“У Ибрагимовича был четкий план - он хотел вернуться в строй после травмы и посмотреть, сможет ли он выиграть трофей с Манчестер Юнайтед. Особенно его интересовала Лига чемпионов. Все решило поражение от Севильи. Я думаю, после этого он решил уйти. Так я вижу эту ситуацию.

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Кроме того, МЮ уже не сможет догнать Манчестер Сити в чемпионате. Они могут выиграть Кубок Англии, и это хорошо, но для Златана это не тоже самое, что и Лига чемпионов“, - приводит слова Фу South China Morning Post.

Напомним, форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси. Отмечалось, что зарплата шведа в Америке будет на 96% ниже, чем в Англии.

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Теги: Златан Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гэлакси, футбол
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