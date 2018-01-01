Хирург Ибрагимовича считает, что футболист ушел из МЮ из-за Лиги чемпионов

Хирург Фредди Фу рассказал, почему Златан Ибрагимович принял решение покинуть Манчестер Юнайтед.

Известный хирург Фредди Фу, который делал шведскому форварду Златану Ибрагимовичу операцию на колене, поделился своим мнением относительно причины ухода футболиста из Манчестер Юнайтед.

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“У Ибрагимовича был четкий план - он хотел вернуться в строй после травмы и посмотреть, сможет ли он выиграть трофей с Манчестер Юнайтед. Особенно его интересовала Лига чемпионов. Все решило поражение от Севильи. Я думаю, после этого он решил уйти. Так я вижу эту ситуацию.

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Кроме того, МЮ уже не сможет догнать Манчестер Сити в чемпионате. Они могут выиграть Кубок Англии, и это хорошо, но для Златана это не тоже самое, что и Лига чемпионов“, - приводит слова Фу South China Morning Post.

Напомним, форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси. Отмечалось, что зарплата шведа в Америке будет на 96% ниже, чем в Англии.

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