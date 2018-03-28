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Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме – источник

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Нападающий Бока Хуниорс навестил в тюрьме брата и травмировался, играя в футбол с заключенными.
Карлос Тевес
Карлос Тевес
lanacion.com.ar

Форвард аргентинского Бока Хуниорс Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в одной из тюрем, где он навещал брата, сообщает Clarín.

По информации источника, во время визита был организован товарищеский матч с участием заключенных, в ходе которого Тевес получил травму, из-за которой рискует пропустить месяц.

Другой аргентинский источник (La Nacion) опроверг информацию о том, что Тевес получил травму в тюрьме. Кроме того, он отрицает и остальные версии о происхождении травмы футболиста – от игры в гольф до неловкого движения во время танца.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел за Бока Хуниорс в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский принял участие в конференции, посвященной травмам.

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Теги: Карлос Тевес, брат, тюрьма, футбол, травма
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