Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский станет лицом проекта Элита футбола, который представят на Венском балу в Киеве 21 апреля.

Как отметила организатор венских балов в Киеве Марина Игнатуша, в этом году мероприятие проходит накануне Лиги чемпионов в столице Украины и посвящен бал спортивным достижениям украинцев. “Это символично, что мы хотим презентовать истории лучших, легендарных наших футболистов, настоящей спортивной элиты“, - отметила она и напомнила, что именно 21 апреля в киевской мэрии пройдет сразу два знаковых события: будет торжественно установлен Кубок Лиги Чемпионов и состоится Венский бал.

В качестве почетного гостя на Благотворительном Венском балу в Киеве Александр Шовковский предоставит два лота – перчатки, в которых он завершал карьеру и авторский футбольный мяч с автографами. Также известный футболист планирует посетить тренировку детей-инвалидов, которые будут участниками детского венского бала в Киеве, а в будущем мечтают стать паралипмийцами.

В дальнейшем бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины планирует способствовать развитию отечественного футбола, в частности, одним из важных проектов Шовковский назвал создание дворовых детских футбольных площадок в 10 городах Украины, что позволит мотивировать начинающих футболистов. Он убежден, что начинающим игрокам очень важно всесторонне развиваться как личностям, учиться быстро анализировать информацию и принимать решения, оттачивать технику и в то же время много читать художественно литературы, приобретать знания в различных областях, формировать систему ценностей.

Касаясь собственных приоритетов по окончании футбольной карьеры, Шовсковский отметил, что пробует себя в различных амплуа – пытается открывать новые возможности, много путешествует по миру. «Каждый из нас получает от жизни то, что он готов отдавать, и в этом глобальном ценностном смысле я стремлюсь давать людям то, что они хотят – будь это ювелирный бизнес или любой другой проект», - сказал Шовковский.

Справка: Венский бал-2018 состоится в столичной мэрии 21 апреля при участии известных личностей со всего мира, мероприятие пройдет за месяц до финала Лиги чемпионов, его принимает столица Украины в мае. В этом году бал посвящен достижениям спорта, на нем будут гостями известные футболисты, сильные люди, вдохновляющие своим примером. А благотворительные средства, вырученные от спортивных лотов на балу, будут направлены на развитие Детского центра инвалидов, в том числе на юных футболистов, мечтающих стать паралимпийцами.

Кроме того 22 апреля в мэрии Киева состоится детский венский бал как аналог взрослого – такой формат впервые был успешно апробирован в 2017 году и вызвал огромный интерес участников, гостей, международной общественности.

Тем самым столица Украины возрождает европейские традиции, демонстрирует свою причастность к лучшим культурным, социальным и благотворительным трендам. Это уже показал Венский бал-2017, который прошел в Киеве после десятилетнего перерыва и с воодушевлением был воспринят киевлянами, деятелями культуры, политиками и дипломатами, международными организациями и партнерами по всему миру. Среди звездных гостей были американская звезда Мэри Вилсон и дизайнер Майкла Джексона Кит Холман, латвийский певец Маркус Рива, австрийский тенор Себастиан Рейнтхаллер и многие другие. Спортивные лоты на бал-2017 предоставляли мэр Киева Виталий Кличко и теннисистка Элина Свитолина.