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Вратарь забросил мяч в свои ворота и сделал вид, что ничего не произошло

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Курьезный момент из чемпионата Эфиопии.
Вратарь забросил мяч в свои ворота и сделал вид, что ничего не произошло
кадр из видео

Курьезным моментом отметился поединок чемпионата Эфиопии между командами Фасил Кетема и Велвало Адиграт.

Судьбу матча решил один мяч, забитый невероятным образом – вратарь Велвало забросил его в свои ворот.

Поймав мяч в руки, голкипер попытался ввести его в игру броском, однако зашвырнул круглого в сетку собственных ворот. Впрочем, после того, как мяч выкотился в поле, вратарь сделал вид, что ничего не случилось. К его несчастью, этот момент увидели футболисты соперника, зрители, а главное судьи.

В итоге данный гол стал единственным в матче и принес команде Фасил Кетема победу со счетом 1:0.

Смотрите также, как вратарь немецкой команды пропустил гол, пока ходил пить воду.

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Теги: курьез, Эфиопия, футбол
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