Чигринский принял участие в научной конференции АЕК
Греческий АЕК организовал первый научный семинар, на котором выступил Дмитрий Чигринский.
Греческий клуб АЕК провел первый научный семинар, посвященный эволюции медицины в футболе. Об этом представители клуба сообщили на официальной страничке в Twitter.
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λίγο η πρώτη επιστημονική ημερίδα της ΑΕΚ pic.twitter.com/qEUaTU0wOQ— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 28 березня 2018 р.
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Одним из участников научной конференции стал защитник АЕКа Дмитрий Чигринский. Украинец рассказывал о собственном опыте травм и процессе восстановления, который он проходил.
Напомним, защитник АЕКа Дмитрий Чигринский продлит контракт с клубом еще на два года.
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