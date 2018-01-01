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Чигринский принял участие в научной конференции АЕК

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Греческий АЕК организовал первый научный семинар, на котором выступил Дмитрий Чигринский.
Дмитрий Чигринский (справа)
Дмитрий Чигринский (справа)
twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Греческий клуб АЕК провел первый научный семинар, посвященный эволюции медицины в футболе. Об этом представители клуба сообщили на официальной страничке в Twitter.

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Одним из участников научной конференции стал защитник АЕКа Дмитрий Чигринский. Украинец рассказывал о собственном опыте травм и процессе восстановления, который он проходил.

Дмитрий Чигринский во время выступления на конференции
Дмитрий Чигринский во время выступления на конференции
twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Напомним, защитник АЕКа Дмитрий Чигринский продлит контракт с клубом еще на два года.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, чемпионат Греции по футболу, футбол, вне игры
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