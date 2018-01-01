Нелепая ошибка вратаря сборной Молдовы, который пропустил мяч между ног
Матч между молодежными сборными Хорватии и Молдовы предсказуемо завершился в пользу хорватов с разгромным счетом 4:0. Встреча проходила в рамках отборочного тура молодежного чемпионата Европы-2019.
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Однако самый курьезный гол был забит на 48-й минуте встречи из-за нелепой ошибки голкипера сборной Молдовы Николая Чеботаря. Момент начался с того, что Никола Влашич слабо пробил головой в сторону ворот соперника, а Чеботаря невероятным образом пропустил этот мяч между ног.
MUST SEE:— CroSports (@CroSports_) 27 березня 2018 р.
Nikola Vlasic scored this..umm.. "screamer" just now (Croatia U21 vs Moldova U21). pic.twitter.com/3io3tNyZ7u
Отметим, что сборная Молдовы уже сыграла семь матчей в квалификации на молодежный чемпионат и шесть из них проиграла, лишившись шансов попасть на турнир.
Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины U-19 забили гол в компенсированное время и вырвали путевку на чемпионат Европы.
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