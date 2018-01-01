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Нелепая ошибка вратаря сборной Молдовы, который пропустил мяч между ног

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Молодежная сборная Хорватии без проблем одолела Молдову со счетом 4:0.

Матч между молодежными сборными Хорватии и Молдовы предсказуемо завершился в пользу хорватов с разгромным счетом 4:0. Встреча проходила в рамках отборочного тура молодежного чемпионата Европы-2019.

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Однако самый курьезный гол был забит на 48-й минуте встречи из-за нелепой ошибки голкипера сборной Молдовы Николая Чеботаря. Момент начался с того, что Никола Влашич слабо пробил головой в сторону ворот соперника, а Чеботаря невероятным образом пропустил этот мяч между ног.

Отметим, что сборная Молдовы уже сыграла семь матчей в квалификации на молодежный чемпионат и шесть из них проиграла, лишившись шансов попасть на турнир.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины U-19 забили гол в компенсированное время и вырвали путевку на чемпионат Европы.

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Теги: сборная Молдовы, сборная Хорватии, молодежный чемпионат Европы по футболу, видео, гол, футбол, прикол
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