Нелепая ошибка вратаря сборной Молдовы, который пропустил мяч между ног

Молодежная сборная Хорватии без проблем одолела Молдову со счетом 4:0.

Матч между молодежными сборными Хорватии и Молдовы предсказуемо завершился в пользу хорватов с разгромным счетом 4:0. Встреча проходила в рамках отборочного тура молодежного чемпионата Европы-2019.

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Однако самый курьезный гол был забит на 48-й минуте встречи из-за нелепой ошибки голкипера сборной Молдовы Николая Чеботаря. Момент начался с того, что Никола Влашич слабо пробил головой в сторону ворот соперника, а Чеботаря невероятным образом пропустил этот мяч между ног.

MUST SEE:

Nikola Vlasic scored this..umm.. "screamer" just now (Croatia U21 vs Moldova U21). pic.twitter.com/3io3tNyZ7u — CroSports (@CroSports_) 27 березня 2018 р.

Отметим, что сборная Молдовы уже сыграла семь матчей в квалификации на молодежный чемпионат и шесть из них проиграла, лишившись шансов попасть на турнир.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины U-19 забили гол в компенсированное время и вырвали путевку на чемпионат Европы.

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