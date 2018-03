Нелепая ошибка вратаря сборной Молдовы, который пропустил мяч между ног

Матч между молодежными сборными Хорватии и Молдовы предсказуемо завершился в пользу хорватов с разгромным счетом 4:0. Встреча проходила в рамках отборочного тура молодежного чемпионата Европы-2019.

Однако самый курьезный гол был забит на 48-й минуте встречи из-за нелепой ошибки голкипера сборной Молдовы Николая Чеботаря. Момент начался с того, что Никола Влашич слабо пробил головой в сторону ворот соперника, а Чеботаря невероятным образом пропустил этот мяч между ног.

MUST SEE:

Nikola Vlasic scored this..umm.. "screamer" just now (Croatia U21 vs Moldova U21). pic.twitter.com/3io3tNyZ7u