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Легенда Реала: Неймар будет третьим, пока Месси и Роналду в отличной форме

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Роберто Карлос считает, что форварду ПСЖ Неймару будет тяжело сравниться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Бывший защитник Реала Роберто Карлос высказал свое мнение относительно перехода нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ прошлым летом. Легендарный футболист подчеркнул, что несмотря на то, что он вышел из тени Месси, ему еще долго оставаться третьим.

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“Я думаю, что он правильно сделал, подписав контракт с ПСЖ. Ему нужно было покинуть Барселону, чтобы стать лучшим в мире, потому что там он играл вместе с Месси.

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Тем не менее, Неймар будет третьим, пока Месси и Роналду в отличной форме, и он должен это понимать“, - приводит слова Карлоса France Football.

Ранее сообщалось, что звездный форвард ПСЖ Неймар показал, чем занимается во время восстановления после операции.

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Теги: Роберто Карлос, Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду, футбол
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