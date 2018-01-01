Легенда Реала: Неймар будет третьим, пока Месси и Роналду в отличной форме
Бывший защитник Реала Роберто Карлос высказал свое мнение относительно перехода нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ прошлым летом. Легендарный футболист подчеркнул, что несмотря на то, что он вышел из тени Месси, ему еще долго оставаться третьим.
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“Я думаю, что он правильно сделал, подписав контракт с ПСЖ. Ему нужно было покинуть Барселону, чтобы стать лучшим в мире, потому что там он играл вместе с Месси.
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Тем не менее, Неймар будет третьим, пока Месси и Роналду в отличной форме, и он должен это понимать“, - приводит слова Карлоса France Football.
Ранее сообщалось, что звездный форвард ПСЖ Неймар показал, чем занимается во время восстановления после операции.
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