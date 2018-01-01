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Курьезный автогол из Эфиопии, который с размаха забил вратарь

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Матч из чемпионата Эфиопии запомнился единственным автоголом вратаря, который принес сопернику победу.

Команда Фасил Кетема одолела Велвало Адиграт со счетом 1:0 в матче 16-го тура чемпионата Эфиопии.

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Болельщикам матч запомнился надолго из-за единственного гола, который в свои ворота забил вратарь Велвало. Голкипер в игровом моменте поймал мяч в руки, хотел ввести его в игру броском, однако вместо этого отправил его в собственные ворота.

Велвало занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Эфиопии и находится в двух очках от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что итальянский 16-летний парнишка забил гол пятой точкой.

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Теги: Эфиопия, футбол, видео, автогол, прикол
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