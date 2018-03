Курьезный автогол из Эфиопии, который с размаха забил вратарь

Команда Фасил Кетема одолела Велвало Адиграт со счетом 1:0 в матче 16-го тура чемпионата Эфиопии.

Болельщикам матч запомнился надолго из-за единственного гола, который в свои ворота забил вратарь Велвало. Голкипер в игровом моменте поймал мяч в руки, хотел ввести его в игру броском, однако вместо этого отправил его в собственные ворота.

Watch this surreal moment from this weekend's Ethiopian Premier League match between Welwalo Adigrat & Fasil Kenema. Welwalo goalkeeper accidentally throws the ball into his own net, scoring the only goal in the match & giving their opponents all 3 points. #Ethiopia pic.twitter.com/LnZ2KdffBz