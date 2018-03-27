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Бекхэм отдал свой профиль в соцсетях индонезийке для рассказа о жестокости в стране

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Дэвид Бекхэм решил использовать свой Instagram, чтобы показать реальную жизнь в Индонезии.
Дэвид Бекхэм и 15-летняя девочка из Индонезии
Дэвид Бекхэм и 15-летняя девочка из Индонезии
instagram.com/davidbeckham/

Легендарный игрок сборной Англии, Манчестер Юнайтед и Реала Дэвид Бекхэм, который с 2005 года является послом UNICEF, в рамках одной из миссий организации посетил Индонезию. Экс-футболист встретился с детьми и юными индонезийскими футболистами.

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Англичанин был настолько тронут этой встречей, что отдал свой профиль в Instagram одной 15-летней девочке, чтобы она смогла рассказать о тяжелой жизни детей в Индонезии.

“Познакомьтесь, это 15-летняя Срипун из Индонезии. С огромной радостью сообщаю вам, что завтра она будет вести все мои Stories в Instagram. Не могу дождаться, когда она расскажет вам о жизни в Индонезии, о том, как она борется с жестокостью в школе и за ее пределами“, - написал Бекхэм на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что клуб Дэвида Бекхэма официально вошел в MLS.

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Теги: Дэвид Бекхэм, UNICEF, футбол, вне игры
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