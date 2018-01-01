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Будь мягким – будь жестким: Ибрагимович снялся в рекламном ролике в образе статуи льва

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Новая реклама со Златаном, в которой он сначала орет на врага, а после ест конфету у него из рук.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Швеции Златан Ибрагимович, который на днях стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси, засветился в рекламе под названием "Будь мягким – будь жестким".

В ролике звездный швед предстает в виде статуи льва, по которой враг палит из базуки и взрывает. После этого сначала Ибра долго кричит на противника (тот в ответ), а после устраивает с ним чаепитие и мило кушает конфету из рук.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович выкупил рекламную полосу LA Times, чтобы анонсировать свой переход.

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Теги: Златан Ибрагимович, реклама, видео, вне игры, футбол
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