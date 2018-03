Роналдиньо рассказал, что мог оказаться в МЮ вместо Барселоны

Легенда Барселоны Роналдиньо рассказал, что в 2003 году был близок к переходу в Манчестер Юнайтед и в последний момент получил предложение от каталонского клуба.

“Я уже практически оформил трансфер в Манчестер Юнайтед. Это был вопрос 48 часов - и я бы летел в Англию. Но еще перед тем, как англичане сделали предложение Сандро Россель спросил у меня: “Если я стану президентом Барселоны, будешь играть за нас?“. И я ему сказал, что буду.

Я уже обсуждал с МЮ детали, когда позвонил Россель и сообщил, что станет президентом испанского клуба, и напомнил мне про обещание... Это были очень быстрые переговоры - я ответил англичанам отказом и сообщил, что перехожу в Барселону. Это было правильное решение - бразильцы любят играть в Барселоне, у нас здесь есть своя история.

Больше нигде в мире нет того ощущения, которое испытываешь в Каталонии, даже за пределами поля. Я очень скучаю по Барселоне. Это были 5 фантастических лет - в клубе, где ценят нападающих и талантливых футболистов“, - приводит слова Роналдиньо FourFourTwo.

