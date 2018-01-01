Шотландский клуб назвал свой талисман Лионель Несси

Имя нового талисмана шотландского Инвернесса привлекло внимание множества поклонников футбола.

Шотландский клуб Инвернесс Каледониан, выступающий во второй по уровню лиге страны, выбрал необычное имя для своего нового талисмана, которое созвучно с именем великого аргентинского футболиста.

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Инвернесс представил публике своего маскота, которого назвали Лионель Несси. Шотландцы взяли имя форварда Барселоны, а в его фамилии заменили букву "М" на "Н" в честь знаменитого Лох-Несского чудовища, именуемого в Шотландии Несси.

Лионель Несси стал талисманом шотландской команды ictfc.com/

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"Несси - это известный шотландский монстр, рассказы о котором привлекают сотни туристов в нашу страну. А Лионель Месси - один из лучших игроков в истории футбола. Месси прекрасно рифмуется с Несси - так и получилась комбинация Лионель Несси", - приводит слова председателя Инвернесса Грэма Рея официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш предложил дисквалифицировать Лионеля Месси, пока аргентинец не докажет, что является человеком.

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