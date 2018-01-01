Лидер Японии сравнил сборные Мали и Украины

Кейсуке Хонда отметил менталитет победителя у сборной Украины.

Лидер сборной Японии Кейсуке Хонда поделился ожиданиями от контрольного спарринга против сборной Украины, отметив, что подопечные Андрея Шевченко сильнее сборной Мали.

"У сборной Украины есть менталитет победителя. Ее тренирует Андрей Шевченко – прирожденный триумфатор. Нет никаких сомнений, что соперник будет играть исключительно на победу. Впрочем, считаю, у сборной Японии также нет другой цели!

Честно говоря, очень люблю выходить на поле с этими мыслями. Уверен, что Украина сильнее команды Мали, с которой мы сыграли 23 марта (1:1). Нас ожидает очень тяжелое противостояние", – цитирует Хонду официальный сайт Футбольной ассоциации Японии.

Напомним, что матч сборной Украины и Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Начало – в 15:20 по киевскому времени.

Ранее ассистент Андрея Шевченко в сборной Украине Рауль Рианчо отметил, что тренерский штаб хочет видеть свежую кровь в национальной команде.

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