Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лидер Японии сравнил сборные Мали и Украины

Комментариев: 0
Кейсуке Хонда отметил менталитет победителя у сборной Украины.
Кейсуке Хонда
Кейсуке Хонда
Getty Images

Лидер сборной Японии Кейсуке Хонда поделился ожиданиями от контрольного спарринга против сборной Украины, отметив, что подопечные Андрея Шевченко сильнее сборной Мали.

"У сборной Украины есть менталитет победителя. Ее тренирует Андрей Шевченко – прирожденный триумфатор. Нет никаких сомнений, что соперник будет играть исключительно на победу. Впрочем, считаю, у сборной Японии также нет другой цели!

Честно говоря, очень люблю выходить на поле с этими мыслями. Уверен, что Украина сильнее команды Мали, с которой мы сыграли 23 марта (1:1). Нас ожидает очень тяжелое противостояние", – цитирует Хонду официальный сайт Футбольной ассоциации Японии.

Напомним, что матч сборной Украины и Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Начало – в 15:20 по киевскому времени.

Ранее ассистент Андрея Шевченко в сборной Украине Рауль Рианчо отметил, что тренерский штаб хочет видеть свежую кровь в национальной команде.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины, сборная Японии, Кейсуке Хонда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь