Легендарный Роналдиньо не хочет становиться тренером и планирует заниматься музыкой

Великий бразилец страстно увлекается музыкой и планирует заниматься ее созданием.

Легенда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо, который официально завершил футбольную карьеру и занялся политикой, рассказал, что в его планы не входит тренерская деятельность и он мечтает заниматься музыкой.

Читай также: Легендарный Роналдиньо считает, что игрок Тоттенхэма может играть за любой клуб

"Я хочу сочинять музыку. Это моя вторая страсть и я хочу посвятить себя ей. Буду наслаждаться временем, проводимым в кругу моих друзей. Но в качестве тренера я себя не вижу", - приводит слова Роналдиньо Bleacher Report.

В 2017 году Роналдиньо выпустил свой первый сингл в стиле самба под названием Sozinho.

Ранее сообщалось, что политическая партия, в которую вступил Роналдиньо, выступает за принудительное лечение геев.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.