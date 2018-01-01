Легендарный Роналдиньо не хочет становиться тренером и планирует заниматься музыкой
Легенда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо, который официально завершил футбольную карьеру и занялся политикой, рассказал, что в его планы не входит тренерская деятельность и он мечтает заниматься музыкой.
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"Я хочу сочинять музыку. Это моя вторая страсть и я хочу посвятить себя ей. Буду наслаждаться временем, проводимым в кругу моих друзей. Но в качестве тренера я себя не вижу", - приводит слова Роналдиньо Bleacher Report.
🎶🇧🇷 pic.twitter.com/DsyvDC6qqh— B/R Football (@brfootball) 26 марта 2018 г.
В 2017 году Роналдиньо выпустил свой первый сингл в стиле самба под названием Sozinho.
Ранее сообщалось, что политическая партия, в которую вступил Роналдиньо, выступает за принудительное лечение геев.
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