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Аргентинская полиция арестовала более 100 фанатов, устроивших драку на стадионе

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Болельщики устроили драку на трибуне во время матча между командами из второго дивизиона Аргентины.
В Аргентине арестовали более 100 человек за драку на стадионе
В Аргентине арестовали более 100 человек за драку на стадионе
hools.net/

В матче второго дивизиона Аргентины Лос-Андес принимал Браун Адроге. Встреча получилась весьма скандальной из-за массовой драки, которую устроили болельщики команд на трибунах. Об этом сообщает Hools.net.

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Беспорядки начались на 16-й минуте встречи. Изначально фанаты закидывали друг друга камнями. Однако этого оказалось им мало и болельщики решили устроить массовую драку. 

В Аргентине арестовали более 100 человек за драку на стадионе
В Аргентине арестовали более 100 человек за драку на стадионе
hools.net/

Полиция вмешалась и смогла успокоить фанатов лишь при помощи резиновых пуль. Правоохранительными органами было арестовано 114 человек.

В Аргентине арестовали более 100 человек за драку на стадионе
В Аргентине арестовали более 100 человек за драку на стадионе
hools.net/

Из-за потасовки на трибунах арбитр матча был вынужден остановить игру на 11 минут, позже матч продолжился и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что полузащитник Лацио Нани подрался с фанатами команды в самолете.

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Теги: Аргентина, футбол, фанаты, драка, полиция
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