Аргентинская полиция арестовала более 100 фанатов, устроивших драку на стадионе
В матче второго дивизиона Аргентины Лос-Андес принимал Браун Адроге. Встреча получилась весьма скандальной из-за массовой драки, которую устроили болельщики команд на трибунах. Об этом сообщает Hools.net.
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Беспорядки начались на 16-й минуте встречи. Изначально фанаты закидывали друг друга камнями. Однако этого оказалось им мало и болельщики решили устроить массовую драку.
Полиция вмешалась и смогла успокоить фанатов лишь при помощи резиновых пуль. Правоохранительными органами было арестовано 114 человек.
Из-за потасовки на трибунах арбитр матча был вынужден остановить игру на 11 минут, позже матч продолжился и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что полузащитник Лацио Нани подрался с фанатами команды в самолете.
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