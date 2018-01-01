Игрок сборной Словакии получил мячом в голову и потерял сознание в товарищеском матче

Во время матча со сборной Тайланда Мартин Шкртел потерял сознание.

Сборная Словакии сыграла с Тайландом в товарищеском матче и выиграла со счетом 3:2.

Читай также: Игрок Галатасарая потерял сознание во время матча, но смог продолжить игру

Во время поединка неприятный эпизод произошел с защитником из Словакии Мартином Шкртелом. 33-летнему футболисту мяч попал в голову, в результате чего Шкртел потерял сознание. Партнеры по команде быстро подбежали к игроку и оказали ему помощь, чтобы у него не запал язык и он не задохнулся.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH — Ste Carson (@sjrcarson) 25 марта 2018 г.

После того, как Шкртелу оказали помощь и он пришел в чувство, футболист продолжил матч.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Нголо Канте потерял сознание на тренировке перед матчем с Манчестер Сити.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.