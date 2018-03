Игрок сборной Словакии получил мячом в голову и потерял сознание в товарищеском матче

Сборная Словакии сыграла с Тайландом в товарищеском матче и выиграла со счетом 3:2.

Во время поединка неприятный эпизод произошел с защитником из Словакии Мартином Шкртелом. 33-летнему футболисту мяч попал в голову, в результате чего Шкртел потерял сознание. Партнеры по команде быстро подбежали к игроку и оказали ему помощь, чтобы у него не запал язык и он не задохнулся.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH