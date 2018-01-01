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Игрок сборной Словакии получил мячом в голову и потерял сознание в товарищеском матче

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Во время матча со сборной Тайланда Мартин Шкртел потерял сознание.
Мартин Шкртел
Мартин Шкртел
Getty Images

Сборная Словакии сыграла с Тайландом в товарищеском матче и выиграла со счетом 3:2.

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Во время поединка неприятный эпизод произошел с защитником из Словакии Мартином Шкртелом. 33-летнему футболисту мяч попал в голову, в результате чего Шкртел потерял сознание. Партнеры по команде быстро подбежали к игроку и оказали ему помощь, чтобы у него не запал язык и он не задохнулся.

После того, как Шкртелу оказали помощь и он пришел в чувство, футболист продолжил матч.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Нголо Канте потерял сознание на тренировке перед матчем с Манчестер Сити.

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Теги: Мартин Шкртел, сборная Словакии, товарищеский матч, футбол, потеря сознания
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