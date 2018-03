Хави стал послом ЧМ-2022 в Катаре

Экс-игрок Барселоны Хави, который сейчас защищает цвета Аль-Садда, стал первым международным послом чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

“Я увидел своими глазами, что футбол может сделать для катарского общества и для восточного региона в целом. Сила футбола в том, что он может объединять людей, ломать стереотипы и разрушать социальные барьеры“, - приводит слова Хави AS.

We are delighted to confirm @FIFAWorldCup winner Xavi as our first ever global ambassador. The @FCBarcelona legend has already played a huge part in the success of Generation Amazing & will now also support a variety of other SC projects.



Find out more: https://t.co/rxR1mCnmNI pic.twitter.com/Q7k9FvpyFG