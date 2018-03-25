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В Китае запретили тату – футболистам приходится скрывать рисунки

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Китайским футболистам грозят исключением из сборной.
Матч Китая с Уэльсом
Матч Китая с Уэльсом
thesun.co.uk

Правительство Китая решило запретить татуировки – в январе был принят соответствующий, который является частью стратегии, направленной на сохранение китайских ценностей и развитие "здоровой" культуры.

Запрет коснулся и футбола – правда, пока только на уровне сборных. Недавно китайская сборная сыграла против Уэльса и китайским футболистам пришлось заклеить непрозрачным скотчем свои татуировки во время матча.

Сообщается, что федерация пригрозила применять особые меры к тем, кто демонстрирует свои татуировки. В качестве одного из видов наказания предусмотрено исключение из сборной.

Смотрите, как футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику.

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Теги: татуировка, сборная китая, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.03.2018, 22:30
Оценка:  +1
гость
Какие китайцы молодцы!
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