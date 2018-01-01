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Жуткая выходка: футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику

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Мартин Минадевино моментально получил красную карточку.
Жуткая выходка: футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику
кадр из видео

Жуткий эпизод произошел в матче второго дивизиона чемпионата Аргентины по футболу между командами Лос Андес и Браун Адроге.

На 29-й минуте полузащитник Брауна Мартин Минадевино пошел вперед прямой ногой в борьбе за мяч и влетел шипами в горло полузащитнику Густаво Турраке.

Ожидаемо, арбитр незамедлительно показал красную карточку Минадевино. Лос Андес воспользовался численным преимуществом и победил со счетом 2:0.

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Теги: фол, Аргентина, футбол
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