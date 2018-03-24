Россияне забыли слова гимна перед стартом матча с Бразилией

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча Россия – Бразилия.

Накануне старта товарищеского матча в Москве, где сборная России принимала команду Бразилии, жители страны-хозяйки будущего ЧМ-2018 "забыли" слова национальной гимна. Об этом пишет корреспондент одного из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru:

"Во-первых, привет Первому каналу, который снова сделал обрезание футбольному матчу. Во-вторых, болельщики на стадионе были не лучше. Рядом со мной – на трибуне за воротами – были журналисты испанского Canal 4. Они хотели снять, как у нас болеют в тельняшках и дрожат во время гимна. Увы. Слова, которые мы выучили, когда переживали за сборную Хиддинка, забыли, хотя их напомнили на обратной стороне цветных листовок. Вместо них теперь селфи и тишина, хотя всего три недели назад здесь же хором ревели гимн на митинге во имя кандидата в президенты", – написал автор статьи.

Ранее сообщалось о том, что игрок бразильской команды Каземиро поделился познаниями о русской культуре.

Напомним, контрольный спарринг между Россией и Бразилией завершился разгромной победой гостей (3:0). В этом поединке приняли участие два игрока донецкого Шахтера – Фред и Тайсон. Оба футболиста появились на поле на 79-й минуте встречи.

Со всеми результатами товарищеских матчей вы можете ознакомиться здесь.

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