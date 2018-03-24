Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Россияне забыли слова гимна перед стартом матча с Бразилией

Комментариев: 4
Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча Россия – Бразилия.
Товарищеская встреча между сборными Бразилии и России
Товарищеская встреча между сборными Бразилии и России
cbf.com.br

Накануне старта товарищеского матча в Москве, где сборная России принимала команду Бразилии, жители страны-хозяйки будущего ЧМ-2018 "забыли" слова национальной гимна. Об этом пишет корреспондент одного из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru

"Во-первых, привет Первому каналу, который снова сделал обрезание футбольному матчу. Во-вторых, болельщики на стадионе были не лучше. Рядом со мной – на трибуне за воротами – были журналисты испанского Canal 4. Они хотели снять, как у нас болеют в тельняшках и дрожат во время гимна. Увы. Слова, которые мы выучили, когда переживали за сборную Хиддинка, забыли, хотя их напомнили на обратной стороне цветных листовок. Вместо них теперь селфи и тишина, хотя всего три недели назад здесь же хором ревели гимн на митинге во имя кандидата в президенты", – написал автор статьи.

Ранее сообщалось о том, что игрок бразильской команды Каземиро поделился познаниями о русской культуре.

Напомним, контрольный спарринг между Россией и Бразилией завершился разгромной победой гостей (3:0). В этом поединке приняли участие два игрока донецкого Шахтера – Фред и Тайсон. Оба футболиста появились на поле на 79-й минуте встречи.

Со всеми результатами товарищеских матчей вы можете ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, товарищеский матч, сборная России, сборная Бразилии, гимн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.03.2018, 13:05
Оценка:  0
гость
Пора уже петь "Боже Царя храни"
arahimary    24.03.2018, 12:59
Оценка:  +1
arahimary
Да че там его вспоминать-то, союз нерушимый......бла, бла, бла и т.д.....
Древний_Язычник    24.03.2018, 12:36
Оценка:  +2
Древний_Язычник
Просто скрепы подржавели.. надо стекломоем смазывать..
Глод    24.03.2018, 12:26
Оценка:  +2
Глод
Агрессор получил мячом по яйцам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь