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Ибрагимович выкупил рекламную полосу LA Times, чтобы анонсировать свой переход

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Златан Ибрагимович нашел оригинальный способ заявить о себе.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Новоиспеченный игрок Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович решил не скромничать и объявить о своем переходе в МЛС даже с помощью местной газеты.

Швед выкупил целую рекламную полосу в LA Times, чтобы разместить там письмо с надписью "Добро пожаловать, дорогой Лос-Анджелес" и своей подписью.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович расторг контракт с Манчестер Юнайтед по обоюдному согласию сторон.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, футбол
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