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Добро пожаловать к Златану: Ибрагимович дерзко объявил о своем переходе в Лос-Анджелес

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Златан Ибрагимович продолжит карьеру в МЛС.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
lagalaxy.com

Златан Ибрагимович накануне разорвал контракт с Манчестер Юнайтед и объявил о своем переходе в Лос-Анджелес Гэлакси, который выступает в американской МЛС.

Шведский форвард выложил в Instagram дерзкое видео, что, к слову, в стиле Ибрагимовича.

"Лос-Анджелес, добро пожаловать к Златану", – такой меседж дал нападающий.

 

Los Angeles, welcome to Zlatan. #zLAtan #LAGalaxy

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Ранее сообщалось, что защитник Юнайтед Эрик Байи матом попрощался со Златаном. Также Давид Де Хеа отметил, что и богам нужны новые вызовы.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, трансфер
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