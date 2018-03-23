Добро пожаловать к Златану: Ибрагимович дерзко объявил о своем переходе в Лос-Анджелес

Златан Ибрагимович продолжит карьеру в МЛС.

Златан Ибрагимович накануне разорвал контракт с Манчестер Юнайтед и объявил о своем переходе в Лос-Анджелес Гэлакси, который выступает в американской МЛС.

Шведский форвард выложил в Instagram дерзкое видео, что, к слову, в стиле Ибрагимовича.

"Лос-Анджелес, добро пожаловать к Златану", – такой меседж дал нападающий.

Ранее сообщалось, что защитник Юнайтед Эрик Байи матом попрощался со Златаном. Также Давид Де Хеа отметил, что и богам нужны новые вызовы.

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