Кавани вколотил потрясающий гол ножницами
Эдисон Кавани отметился невероятно красивым голом в поединке против сборной Чехии.
Сборная Уругвая обыграла команду Чехии в товарищеском матче (2:0), а Эдисон Кавани отметился фантастическим голом, забив ударом через себя.
Форвард получил пас головой от партнера и изловчился на удар в падении через – получилось эффектно и результативно.
Смотрите также как Лионель Месси в очередной раз доказал, что он с другой планеты, уделав полкоманды на тренировке.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил