Кавани вколотил потрясающий гол ножницами

Эдисон Кавани отметился невероятно красивым голом в поединке против сборной Чехии.

Сборная Уругвая обыграла команду Чехии в товарищеском матче (2:0), а Эдисон Кавани отметился фантастическим голом, забив ударом через себя.

Форвард получил пас головой от партнера и изловчился на удар в падении через – получилось эффектно и результативно.

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