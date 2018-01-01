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Кавани вколотил потрясающий гол ножницами

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Эдисон Кавани отметился невероятно красивым голом в поединке против сборной Чехии.
Эдисон Кавани
Эдисон Кавани
Getty Images

Сборная Уругвая обыграла команду Чехии в товарищеском матче (2:0), а Эдисон Кавани отметился фантастическим голом, забив ударом через себя. 

Форвард получил пас головой от партнера и изловчился на удар в падении через – получилось эффектно и результативно.

Смотрите также как Лионель Месси в очередной раз доказал, что он с другой планеты, уделав полкоманды на тренировке.

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Теги: футбол, Эдисон Кавани
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