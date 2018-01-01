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Зарплата Ибрагимовича в Америке составит 1,5 миллиона долларов в год

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Шведский лев существенно потеряет в финансовом плане после переезда в MLS.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Шведский форвард Златан Ибрагимович, который ушел из Манчестер Юнайтед и попрощался с клубом, подпишет контракт с командой из MLS Лос-Анджелес Гэлакси.

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Как сообщает Sports Illustrated, нападающий уже договорился с американским клубом о контракте, который будет рассчитан до конца 2019 года. Отмечается, что зарплата шведа составит 1,5 миллиона долларов в год, что на 96% ниже, чем в манкунианском клубе (21,85 миллионов евро за сезон).

В ближайшие дни будет официально объявлено о трансфере. Ибрагимович будет готов выступать за Лос-Анджелес Гэлакси с 31 марта. 

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу хочет уйти из команды из-за критики со стороны Жозе Моуринью.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS, Америка, футбол, контракт, зарплата
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