Буффон назвал сильные стороны Роналду и Месси

Джанлуиджи Буффон считает, что нельзя сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением относительно звездных форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду и подчеркнул, что сравнивать этих игроков нельзя.

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“Месси и Роналду - два абсолютно разных футболиста. Лео - более всесторонний игрок, он всегда действует глубже, он техничнее и обладает отличным видением игры. Его игровые качества больше напоминают тревкартисту (связующее звено между обороной и атакой - прим. ред.), чем завершателя атак.

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Криштиану - это настоящий убийца в штрафной площади. Быть может это из-за того, что он чуть старше. Если сравнить его с прошлым Роналду, то сейчас он больше экономит силы, не перемещается на фланг для финта или трюка. Но он способен один момент в штрафной превратить в гол“, - приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее сообщалось, что вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон завершит карьеру в конце сезона.

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