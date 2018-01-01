Тренер сборной Аргентины дал понять, что ему не нужны Икарди и Дибала

Мауро Икарди и Паулу Дибала могут пропустить ЧМ-2018.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли дал ясно понять Мауро Икарди и Паулу Дибале, что они скорее всего не поедут на чемпионат мира-2018.

"Дибале будет сложно привыкнуть к нашему стилю игры. Мы не смогли улучшить его выступления. Нужно оценить, подходят ли нынешние игроки нам больше, чем Дибала или же стоит продолжить работать с Пауло.

Похожая ситуация и с Икарди. Сравнения его выступлений за Интер и за сборную не самые радужные. Я это понимаю. Нам нужно больше работать. Но у нас не так много времени.

Возможно, его адаптация будет не самой быстрой. Я не исключаю Мауро, но как тренер сборной, должен опираться на то, что вижу на поле", – цитирует Сампаоли Goal.com.

Отметим, что сборная Аргентины в пятницу, 23-го марта, сыграет против сборной Италии. А во вторник, 27-го марта, померяется силами с испанцами. На ближайших два контрольных спарринга Сампаоли вызвал вместо Икарди и Дибалы Лаутаро Мартинеса из Расинга Авельянеда и форварда Бока Хуниорс Кристиана Павона.

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