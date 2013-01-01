Чигринский останется в Греции еще на 2 года
Дмитрий Чигринский в ближайшие дни продлит контракт с АЕКом.
Защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский принял решение остаться в команде еще на два года. Изначально клуб и футболист не могли прийти к соглашению по поводу условий контракта, однако в конечном итоге уладили все разногласия.
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Как сообщает FootBoom, новое соглашение 31-летнего украинца будет рассчитано до лета 2020 года. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
Дмитрий Чигринский перешел в АЕК в 2016 году из Днепра. До этого он выступал в донецком Шахтере и в каталонской Барселоне.
Напомним, греческий АЕК по итогам матча с Динамо установил рекорд Лиги Европы.
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