Клюйверт отказался пожать руку Марадоне
Бывший нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку легендарному аргентинскому футболисту.
Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.
Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990. Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.
Ранее Диего Марадона назвал фаворита чемпионатов мира-2018, и это не Аргентина.
😱 Kluivert met un vent mémorable à Maradona pic.twitter.com/S5HZfOVqPZ— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 березня 2018 р.
В ноябре прошлого года стало известно, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег.
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