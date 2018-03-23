Клюйверт отказался пожать руку Марадоне

Скандальный эпизод с участием звезд мирового футбола произошел перед выставочным поединком.

Бывший нападающий сборной Голландии Патрик Клюйверт перед началом выставочного матча команд Жозе Моуринью и Диего Марадоны не пожал руку легендарному аргентинскому футболисту.

Во время обмена рукопожатиями Диего протянул голландцу руку, но тот проигнорировал жест и поздоровался со следующим по очереди футболистом. Неизвестно, существует ли какой-то конфликт между легендами.

Диего Марадона – чемпион мира 1986 года и серебряный призер ЧМ-1990. Патрик Клюйверт – победитель Лиги чемпионов сезона-1994/95 и бронзовый призер Евро-2000 и Евро-2004.

Ранее Диего Марадона назвал фаворита чемпионатов мира-2018, и это не Аргентина.

😱 Kluivert met un vent mémorable à Maradona pic.twitter.com/S5HZfOVqPZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 березня 2018 р.

В ноябре прошлого года стало известно, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег.

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