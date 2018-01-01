Исмаили сорвал овации на посвящении новичков в сборной Бразилии
Защитника донецкого Шахтера Исмаили впервые вызвали в расположение сборной Бразилии.
Защитник донецкого Шахтера Исмаили впервые был вызван в расположение сборной Бразилии на матчи против России и Германии.
Левый защитник "зажег" на посвящении новичков, вызвав восторг у партнеров по сборной. Бразильцы принялись петь вместе с Исмаили и забавно танцевать. Музыкальные таланты бразильца на своей странице в Twitter опубликовала пресс-служба Шахтера.
👏 ❤ ISMAILY 🔝 🇧🇷 pic.twitter.com/OC0thz2sWN— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 22 марта 2018 г.
Отметим, что сборная Бразилии в пятницу, 23-го марта, сыграет против России. А во вторник, 27-го марта, пятикратные чемпионы мира померяются силами со сборной Германии.
Ранее Исмаили прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Бразилии.
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